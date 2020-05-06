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الصحة السودانية تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة السودانية تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 852.

 وسجلت وزارة الصحة بالسودان أيضا، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49.

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اوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه هناك 108 لقاح محتمل لـ Covid-19 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا للوثائق المنشورة على موقعها على الإنترنت. وقد تمت الموافقة على ثمانية لقاحات محتملة للتجارب السريرية.

كانت تجربة المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في الولايات المتحدة هي الأولى التي بدأت الاختبار على البشر في 16 مارس.

توجد مجموعات من جميع أنحاء العالم في التقييم قبل السريري، بما في ذلك جامعة طوكيو، وجامعة تولين، وجامعة ألبرتا، وجامعة بيتسبرغ. وإجمالًا، يبلغ مجموعهم 100 مجموعة، ارتفاعًا من 96 في 30 أبريل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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