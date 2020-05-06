كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منطقة كيبولايوان بإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة، اليوم الأربعاء، منطقة كيبولايوان بإندونيسيا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
ويذكر أن أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب اندونيسيا. وقع الزلزال على عمق 29 كيلومترا وعلى بعد 84.5 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة ترناته.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.
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