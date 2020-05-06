كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل 2214 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2214 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و 239 ألفا و 847 مصابا.

وسجلت الولايات المتحدة 110 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 72 ألفا و 381 وفاة.

ويذكر أن تم تسجيل ما لا يقل عن 1،204،475 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 71،078 حالة وفاة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن. وفي وقت سابق، كان هناك ما لا يقل عن 1،180،634 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز. وقد توفي ما لا يقل عن 68،934 شخصًا هناك، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان". Advertisements