كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقيّد دخول مراكز التسوق لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، أن دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، غير مسموح للأطفال دون سن الـ12 عاماً، وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً.

يأتي ذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في إطار الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في دولة الإمارات.