179حالة شفاء من فيروس كورونا في 24 ساعة.. الاجمالي 2017 حالة

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية محاربة الأوبئة بوزارة الصحة، أن المملكة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 179 حالة تعافي بين المصابين بفيرس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2017 حالة شفاء.

وأوضح المتحدث، في الندوة الصحافية اليومية، الأربعاء، أن نسبة التعافي تستمر في الارتفاع، وبلغت اليوم 37.3 بالمائة.

كما سجل المتحدث وقوع 2 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات هو183 حالة وفاة، فيما تشكل نسبة الفتك 3.4 بالمائة.

أما بشأن أعداد الإصابات الجديدة فكشف اليوبي، عن تسجيل 189حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى5408 حالة.

Advertisements

واعتمادا على الأعداد المعلنة من طرف اليوبي، يكون إجمالي عدد الأشخاص قيد العلاج في مختلف مستشفيات المملكة قد انخفض، بواقع8 حالات، ليستقر في 3208 حالة.

أما عدد التحاليل المخبرية التي تم إنجازها خلال 24 ساعة الماضية بمختلف المختبرات الوطنية فيصل عددها إلى3388.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.