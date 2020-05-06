تسجيل 189 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة.. الحصيلة: 5408

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إصابة 189 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، وبالتالي ارتفاع عدد الإصابات إلى 5408 حالة، مع استبعاد 3199 حالة محتملة.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض المعدية بالوزارة خلال تقديمها للحصيلة الوبائية أنه تم تسجيل 179 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات المعافاة من الفيروس إلى 2017 حالة.

وأكد المتحدث على أن عدد الوفيات وصل إلى 183 حالة في الإجمالي بعدما سُجلت حالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.