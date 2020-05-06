التحاليل تبعد كورونا عن 27 شخصا خالطوا مستخدما في شركة للبناء ضواحي بني ملال

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، أن مخالطي عامل بناء، ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، في حي شعبي في مدينة بني ملال، غير مصابين بالوباء.

وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر “اليوم24” أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ، اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ للكشف ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟطي شخص مصاب بكورونا، واﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ لأسرته، وزملائه في العمل، جاءت سلبية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم استبعاد ﺤﻮاﻟﻲ 27 شخصا من المخالطين، جاءت نتائج تحاليلهم المخبرية سلبية في انتظار نتائج باقي المخالطين بشركة البناء.

وحسب المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، فإنه بلغ عدد الحالات المؤكدة 87 حالة مؤكدة، مع استبعاد 2180 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.