بعد غيابها عن الساحة 34 سنة.. عزيزة جلال تعتزم طرح أعمال جديدة

كشفت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، أنها صممت على تحقيق عودة قوية إلى الساحة الفنية، وكانت تحضر لأعمال جديدة، قبل أن يوقف ذلك ظرف كورونا.

وأكدت عزيزة جلال في مداخلة هاتفية على قناة المصرية، أخيرا، أنها تأخذ موضوع عودتها للساحة على محمل الجد، وليس من منطلق المشاركة في الحفلات فقط، إذ إنها تحضر لأعمال جديدة تنضم إلى باقة أغانيها الشهيرة في الساحة العربية.

وأشارت صاحبة “مستنياك”، إلى أنها كانت تحضر لأعمال جديدة، غير أن ظروف تفشي فيروس كورونا، أوقفت هذه التحضيرات.

وأوضحت عزيزة جلال أنها تستمع إلى جميع أصناف الموسيقى، واطلعت على أغاني المهرجانات، التي خلقت ضجة في مصر، مشيرة إلى أنه من الضروري بالنسبة إليها التعرف على أنماط مختلفة لتتمكن من الحكم عليها.

يذكر أن عزيزة جلال غابت لحوالي 34 سنة عن الساحة، بعدما قررت التفرغ لزوجها، وأسرته، قبل أن تعود، أخيرا، إلى الظهور، وشاركت في سهرة في مهرجان في السعودية.