إيقاف 4 شبان بثوا شريطا إباحيا أثناء متابعة تلاميذ لحصص دراسية عن بعد

أوقفت عناصر الشرطة، قبل أيام، 4 شبان، في مدينة الرباط، بعد أن قاموا ببث شريط فيديو إباحي، أثناء متابعة التلاميذ لإحدى الحصص الدراسية عن بعد، وذلك على إحدى التطبيقات الإلكترونية.

واستنادا إلى مصادر “اليوم 24″، فإن هؤلاء الشبان اخترقوا التطبيق الإلكتروني أثناء متابعة تلاميذ يدرسون في مدرسة خاصة في مدينة الرباط، حصصا دراسية عن بعد، وبثوا شريطا إباحيا، ما أثار إستياء المدرس.

وأضافت مصادر نفسها، أن مصالح الأمن تمكنت من إيقاف المشتبه فيهم، في مدينة الرباط، أحدهم ينحدر من مدينة تمارة، بعد أن قام مدير المؤسسة التعليمية بوضع شكاية أمام النيابة العامة، حيث تمكنت مصالح الأمن من إلقاء، القبض على الشبان.