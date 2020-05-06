رميا بالرصاص.. المافيا تنهي حياة مغربي في هولندا !

توفي مواطن مغربي في هولندا رميا بالرصاص، على إثر خلاف بين عصابات “المافيا”، ليلة السبت/ الأحد الماضيين، في العاصمة أمستردام.
ونقلت تقارير إعلامية أن التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن مقتل المهاجر المغربي كان بسبب تصفية حسابات بين عصابات المافيا، بعجما كان مبحوثا عنه لدى الأمن في هولندا، بسبب انتمائه لإحدى هذه العاصابات، وتنفيذه جرائم باسمها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الهالك شقيق بطل مغربي في رياضة الكيك بوكسنيغ.
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