شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : الصين تسترت على تفشي كورونا في ووهان والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو في تصريح للصحفيين اليوم: إنه كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي، كان أمامهم الخيار، لكن بدلاً من ذلك، تسترت الصين على التفشي في ووهان.
وأضاف: لا تزال الصين ترفض مشاركة المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة البشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو : الصين تسترت على تفشي كورونا في ووهان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.