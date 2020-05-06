شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : الصين تسترت على تفشي كورونا في ووهان والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه كان بوسع الصين إنقاذ حياة مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، لو كانت أكثر شفافية بشأن فيروس كورونا المستجد

وقال بومبيو في تصريح للصحفيين اليوم: إنه كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي، كان أمامهم الخيار، لكن بدلاً من ذلك، تسترت الصين على التفشي في ووهان.

وأضاف: لا تزال الصين ترفض مشاركة المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة البشرية.‭