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بومبيو : الصين تسترت على تفشي كورونا في ووهان

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه كان بوسع الصين إنقاذ حياة مئات الآلاف في مختلف أنحاء العالم، لو كانت أكثر شفافية بشأن .

وقال بومبيو في تصريح للصحفيين اليوم: إنه كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي، كان أمامهم الخيار، لكن بدلاً من ذلك، تسترت الصين على التفشي في ووهان.

وأضاف: لا تزال الصين ترفض مشاركة المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة البشرية.‭

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