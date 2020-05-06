شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,8 ريختر يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر في بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا. وأفاد المرصد الأمريكي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 10,50 مساء بالتوقيت المحلي (13,50 بتوقيت غرينتش)، على عمق 107 كيلومترات بين أرخبيل جزر الملوك الإندونيسي وتيمور الشرقية. ولم يصدر تحذير من تشكل تسونامي.

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