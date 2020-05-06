ونقلت "رويترز"، عن هوارد كاتون المسؤول التنفيذي بالمجلس قوله إن "عدد الإصابات بين أفراد الطواقم الطبية زاد من 23 ألفا إلى ما نعتقد أنه يتجاوز 90 ألفا، ويظل هذا تقدير أقل من الحقيقة لأنه لا يشمل كل دول العالم".
واستند رقم 90 ألفا إلى معلومات جمعت من اتحادات الممرضين الوطنية في 30 دولة وبيانات حكومية وتقارير إعلامية. ويمثل المجلس 130 اتحادا وطنيا وأكثر من 20 مليون من العاملين بالتمريض.
وأشار كاتون إلى أن 3.5 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا سجلت على مستوى العالم.
وأضاف "إذا كان معدل انتشار العدوى بين الطواقم الطبية يبلغ ستة في المئة في المتوسط، فإننا نعتقد أن الرقم العالمي يتجاوز 200 ألف مصاب اليوم من أفراد الطواقم الطبية".
وتابع كاتون "الفضيحة أن الحكومات لا تقوم بجمع ونشر هذه المعلومات بشكل ممنهج. ويبدو لنا وكأنها تغض الطرف، وهو ما نعتقد أنه غير مقبول على الإطلاق، وسيؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح".
ولفت بيان المجلس إلى أن "عدم تسجيل معدلات الإصابة والوفاة بين أفراد الطواقم الطبية يعرض حياة المزيد من الممرضين والمرضى للخطر".
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. عدد المصابين بكورونا من الطواقم الطبية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.