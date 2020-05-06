أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة نحرا شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أثناء عودة رب العائلة الى منزله لاحظ قتل عائلته المكونة من زوجته وأمه وأولاده الثلاثة بإسلوب (النحر) ضمن دور التجاوز في منطقة البلديات".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشر خبير الادلة الجنائية مهامه لمعرفة ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عائلة من خمس اشخاص نحراً شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.