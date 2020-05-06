مقتل عائلة من خمس اشخاص نحراً شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أثناء عودة رب العائلة الى منزله لاحظ قتل عائلته المكونة من زوجته وأمه وأولاده الثلاثة بإسلوب (النحر) ضمن دور التجاوز في منطقة البلديات".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشر خبير الادلة الجنائية مهامه لمعرفة ملابسات الحادث".