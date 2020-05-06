الصحة تعلن تسجيل 49 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٤٢٤٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١١٧٧٢٦)".وأوضحت، أن " مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (٤٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٤، مدينة الطب: ٧، كربلاء: ٣، البصرة: ١١، المثنى: ١، اربيل: ٣، مشيرة الى أنه "لاتوجد حالات وفاة".

وتابعت، أن "حالات الشفاء بلغت ٣١ حالة ، وكما يلي: (بغداد / الرصافة: ٨، بغداد / الكرخ: ٤، النجف: ١، البصرة : ١٥، بابل: ٣"، لافتة الى أن "مجموع الإصابات بلغ ٢٤٨٠، والوفيات ١٠٢، ومجموع حالات الشفاء ١٦٠٢، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٧٧٦ حالة".