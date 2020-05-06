تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ومحافظ شمال سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة".
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
من جانبه، وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن فى المنطقة فى إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء.
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة”.
واضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلاً عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء. حسبما نشر موقع "الوطن".
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