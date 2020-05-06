السيد فضل الله بذكرى شهداء الصحافة: نراها السلطة الاقوى والاقدر

أشار سماحة العلامة السيد علي فضل الله في ذكرى شهداء الصحاقة، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى شهداء الصحافة والتي ان رأها البعض سلطة رابعة فاننا نراها السلطة الاقوى والاقدر على تغيير واقعنا الفاسد".
وأكد فضل الله في تصريحه أنه "إذا كان لدينا صحافة مخلصة واعية ومسؤولة فسوف نصل الى المجتمع الحر بقيادات نزيهة ودولة عادلة مزدهرة".
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