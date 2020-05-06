السيد فضل الله بذكرى شهداء الصحافة: نراها السلطة الاقوى والاقدر

أشار سماحة ​العلامة السيد علي فضل الله​ في ذكرى شهداء الصحاقة، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ذكرى ​شهداء الصحافة​ والتي ان رأها البعض سلطة رابعة فاننا نراها ​السلطة​ الاقوى والاقدر على تغيير واقعنا ​الفاسد​".

وأكد فضل الله في تصريحه أنه "إذا كان لدينا صحافة مخلصة واعية ومسؤولة فسوف نصل الى المجتمع الحر بقيادات نزيهة ودولة عادلة مزدهرة".