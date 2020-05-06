البحرين تخفف قيود كورونا وتفتح المتاجر والصناعات

أشارت ​وزارة الصحة​ البحرينية إلى أنه "يمكن للمتاجر والمشروعات الصناعية استئناف عملها يوم الخميس، لكن ​المطاعم​ ستظل مغلقة في الوقت الذي تخفف فيه قيود الحد من انتشار ​فيروس كورونا​"، حيث كانت قد أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر آذار ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.

ولفت مسؤولو وزارة الصحة، إلى أنه "يتعين على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، وأن دور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل ستظل مغلقة".

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني ​وفيات​ بالفيروس، وتجاوز عدد ​الإصابات​ في ​دول مجلس التعاون​ الخليجي الست 76 ألفا والوفيات 421 حالة.