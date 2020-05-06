بلدية صيدا تطلق المرحلة 2 لتوزيع قسائم المساعدات خارج صيدا الإدارية

أعلنت ​بلدية صيدا​ عن إطلاق المرحلة الثانية لتوزيع قسائم مساعدات البلدية الشرائية ( بقيمة 100 ألف ليرة لبنانية لكل قسيمة) للمواطنين الصيداويين خارج نطاق صيدا الإدارية حيث سيتم المباشرة بتوزيع القسائم إعتبارا من يوم غد الخميس 7-5-2020.

وأشار مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن أنه عقد لهذه الغاية إجتماع تنسيقي مشترك في قاعة المرحوم رفقي أبوظهر في القصر البلدي ضم لجنة إدارة الأزمات والكوارث في المجلس البلدي برئاسة الاستاذ كامل كزبر وعضوية المهندس مصطفى حجازي والسيد محمد قبرصلي والحاج حسن الشماس، ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في البلدية السيدة زهرة الدرزي، وممثلون عن الجمعيات المعتمدة لتوزيع قسائم المساعدات .

وجرى خلال اللقاء بحث آليات توزيع القسائم ، وضرورة الإلتزام بشروط ​ديوان المحاسبة​ في ​وزارة المال​ المتعلقة بهذه المساعدات

إشارة إلى أن تسجيل الطلبات إستمر حتى نهار اليوم الأخير لقبول الطلبات (6-5-2020). وكانت البلدية إستمرت بتسجيل الاسماء لعدة اسابيع إضافية بالرغم من إنتهاء المهلة أوائل الشهر الفائت، إفساحا في المجال لأكبر عدد ممكن للإستفادة من هذه المساعدات.