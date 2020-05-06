مصطفى حمدان: ليتعظ المتعظون

أشار العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "حال فيدرالية ​الطوائف​ والمذاهب الذي فُبرِكت منذ طائف عام 1990 وحتى يومنا هذا حال جحا عندما استاجر حماراً عنيداً ما إن امتطاه حتى انطلق به مسرعاً، فلا هو توقف لينزل عنه ولا انقاد له ليصل به للمكان الذي يريده، بل ظل يجري به غرب وشرق، وجحا متمسكاً خشية السقوط، وقد بلغ به الإنهاك حد الهلاك وكلما التقاه أحد معارفه، يسأله : إلى أين يا جحا؟ فيرد جحا : الى حيث يريد الحمار وهذا واقع حالهم اليوم، وليتعظ المتعظون".

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