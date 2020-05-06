سليم عون: الخطة التي وضعتها الحكومية لها اهمية كبرى لأنها تحصل لأول مرة

أكد عضو “تكتل ​لبنان​ القوي” النائب ​سليم عون​، ان "تكتل لبنان القوي لم يشارك بشكل مباشر واساسي في ​الحكومة​ الحالية، ولكن نحن نقدم الدعم لهذه الحكومة"، مشيراً الى انه "يجب من الجميع التضامن عند حدوث اي ازمة وطنية كأزمة ​فيروس كورونا​ ويجب ان يشارك الجميع من اجل إنجاح المهمة، وفي طبيعة الحال لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام الازمات التي تحصل في لبنان، والخطة التي وضعتها الحكومية لها اهمية كبرى لأنها تحصل لأول مرة في تاريخ الحكومات السابقين، وهذه الخطة وضعت لأول مرة على الطاولة بعكس ما حدث مع الحكومة السابقة".

وشدد عون على انه "من يريد الانتقاد عليه ان يعطي البديل، ويوجد بهذه الخطة لاول مرة حقائق وضعت أمام الجميع واعتراف اساسي بالواقع الحالي في لبنان والسياسات الحريرية التي تسببت بما وصل اليه لبنان حالياً".