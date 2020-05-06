التقدمي في يوم شهداء الصحافة: لإقرار قانون عصري لمهنة الإعلام

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، في بيان، انه "في يوم شهداء ​الصحافة​، التحية لكل قلم ورأي حر، لكل من قضى، ولكل من يناضل، في سبيل بقاء ​لبنان​ بلد الحريات والكلمة غير المقيّدة، وبوجه كل محاولات كمّ الأفواه على مدى سنوات وعقود طويلة من نضال ​الشعب اللبناني​ ورموز الصحافة فيه".

وشددت المفوضية على انه "في هذه المناسبة، نذكر البعض الذين يحاولون بطرق وأخرى الالتفاف على النموذج الإعلامي الحر عبر التلطي تحت عنوان تنظيم الإعلام الإلكتروني، وعقد لقاءات وإصدار بيانات وتعاميم وإجراءات تشهير ب​مواقع الكترونية​ على خلفية توجهاتها من دون أي سند قانوني، أن ​الدستور​ كفل ​حرية التعبير​، ولا شرعية لكل ما يناقض النص الدستوري. ويبقى الحل الأمثل إقرار قانون عصري جديد لتنظيم مهنة الإعلام".