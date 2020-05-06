اجرى رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​ اتصالين هاتفيين بكل من نقيبي ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ والمحررين ​جوزيف القصيفي​ بمناسبة ذكرى ​شهداء الصحافة​ مؤكدا وقوفه الى جانب الصحافة وحريتها ومشددا على عمل جميع الاعلاميين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر سلام يتصل بالكعكي والقصيفي معربا وقوفه بجانب حرية الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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