لجان أهل المتن وكسروان وجبيل: لإلغاء الإمتحانات الرسمية وترفيع الطلاب

أكدت مجموعة الملف التربوي في مؤتمر صحفي للجان الأهل في المتن وكسروان وجبيل، وشددوا في اجتماعهم على رفض "الضغط على الطلاب لتسديد الأقساط، نطلب من وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إلغاء الإمتحانات الرسمية، أو إجراء حساب للثلاث سنوات الماضية و ترفيع الطلاب".
دعا المجتمعون المعنيين لإيلاء المدارس الرسمية الأهمية القصوى، العدد 730000 طالب في مدارس رسمية، ونحتاج مليون ومئتي ألف متر مربع كي لا يتعرض الطلاب للخطر، ونشجع إيقاف العامك الدراسي الحالي على أن يستكمل العام القادم بشكل طبيعي.
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