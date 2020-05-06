اخبار العالم

لجان أهل المتن وكسروان وجبيل: لإلغاء الإمتحانات الرسمية وترفيع الطلاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت مجموعة الملف التربوي في ​مؤتمر صحفي​ للجان الأهل في ​المتن​ و​كسروان​ وجبيل، وشددوا في اجتماعهم على رفض "الضغط على الطلاب لتسديد الأقساط، نطلب من وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ إلغاء ​الإمتحانات الرسمية​، أو إجراء حساب للثلاث سنوات الماضية و ترفيع الطلاب".

دعا المجتمعون المعنيين لإيلاء ​المدارس الرسمية​ الأهمية القصوى، العدد 730000 طالب في مدارس رسمية، ونحتاج مليون ومئتي ألف متر مربع كي لا يتعرض الطلاب للخطر، ونشجع إيقاف العامك الدراسي الحالي على أن يستكمل العام القادم بشكل طبيعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان أهل المتن وكسروان وجبيل: لإلغاء الإمتحانات الرسمية وترفيع الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا