قائد الجيش يبحث مع رحمة وقائد اليونيفل الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب السابق ​إميل رحمة​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل قائد قوات ​الأمم المتحدة​ الموقتة في ​لبنان​ ​اللواء​ كول دل ستيفانو Stefano Del Col، وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. إضغط للمزيد

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