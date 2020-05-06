قائد الجيش يبحث مع رحمة وقائد اليونيفل الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب السابق إميل رحمة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء كول دل ستيفانو Stefano Del Col، وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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