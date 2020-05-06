أشار رئيس جمعية تجار بعلبك - الوسط التجاري حسين عواضة، في بيان أنه "عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال زيارته له في مكتبه، الواقع التجاري في بعلبك ولبنان والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع".
ولفت الى ان "الحاكم أكد أنه في صدد وضع خطة للوقوف إلى جانب تجار لبنان عامة، وتجار بعلبك خاصة، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وسيعلن قريبا عن بنود الخطة التي تحرك السوق التجاري، بما يرضي التاجر والمستهلك، وكان جو اللقاء إيجابياً جداً، والحاكم حريص على الشفافية والنزاهة بالتعامل مع الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جمعية وسط بعلبك التجاري: سلامة بصدد الإعلان عن خطة لتحريك السوق التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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