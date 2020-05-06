حماية المستهلك تصادر مولدا كهربائيا بتوجيه من وزير الإقتصاد

بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، صادرت ​مديرية حماية المستهلك​ مولد كهربائي لصاحبه طوني عرموني في ​بطشاي​، وذلك بالتعاون مع مديرية ​امن الدولة​ وبإشارة من ​القضاء​ المختص وقد تم تسليم المولد المصادر الى بلدية بطشاي لادارته. إضغط للمزيد

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