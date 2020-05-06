وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية

صادق وزير الدفاع في ​حكومة​ تسيير الأعمال الإسرائيلية ​نفتالي بينيت​، على "توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم جنوبي مدينة ​بيت لحم​، جنوبي ​الضفة الغربية​، بنحو 1100 دونم، تمهيدا لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة".

بدورها لفتت ​وزارة الدفاع​ الى ان "مصادقة بينيت جاءت في أعقاب استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وفي أعقاب تعليمات بينيت للمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الضفة الغربية بتنفيذ خطوات تخطيطية لبناء استيطاني واسع".