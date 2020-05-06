وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية

صادق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية نفتالي بينيت، على "توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بنحو 1100 دونم، تمهيدا لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة".
بدورها لفتت وزارة الدفاع الى ان "مصادقة بينيت جاءت في أعقاب استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وفي أعقاب تعليمات بينيت للمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الضفة الغربية بتنفيذ خطوات تخطيطية لبناء استيطاني واسع".
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