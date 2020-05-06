ترامب: لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث تلفزيوني، ان الولايات المتحدة الأميركية استقبلت خلال الشهر الماضي أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين، واصفا إياه، مازحا، بأفضل الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة".
ولفت ترامب الى ان "استثمار الولايات المتحدة في الهند يعد أكبر استثمار خارجي في تاريخ الولايات المتحدة، لذا فإن مبلغ المال الذي سيتم إرساله إلى الهند هو أكبر مبلغ في تاريخها، ويقدر بنحو 600 مليون دولار أميركي"، موضحاً إنه "من المتوقع حدوث بعض حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد مع بدء رفع الولايات المتحدة قيود التباعد الاجتماعي".
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