ترامب: لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حديث تلفزيوني، ان ​الولايات المتحدة​ الأميركية استقبلت خلال الشهر الماضي أقل عدد من ​المهاجرين​ غير الشرعيين، واصفا إياه، مازحا، بأفضل الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة".

ولفت ترامب الى ان "استثمار الولايات المتحدة في ​الهند​ يعد أكبر استثمار خارجي في تاريخ الولايات المتحدة، لذا فإن مبلغ ​المال​ الذي سيتم إرساله إلى الهند هو أكبر مبلغ في تاريخها، ويقدر بنحو 600 مليون ​دولار​ أميركي"، موضحاً إنه "من المتوقع حدوث بعض ​حالات​ الوفاة الناجمة عن تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد مع بدء رفع الولايات المتحدة قيود التباعد الاجتماعي".