الصحة السورية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن "تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد ​الإصابات​ المسجلة في البلاد إلى 45 إصابة"، داعية المواطنين الى "الالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها، ولاسيما ما يخص تجنب التجمعات".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.