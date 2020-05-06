السلطات الفلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية ال​فلسطين​ية، عن "إصابة 3 فلسطينيين في ​قطاع غزة​ ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد المصابين في فلسطين إلى 374، بينهم 20 في القطاع".

هذا وكانت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في ​رام الله​، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي ​السلطة الفلسطينية​، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.