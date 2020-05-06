الصحة المصرية: تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن "تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​". هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.

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