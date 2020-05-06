بوريل يدعو أوروبا إلى ضمان استقلاليتها الصحية بعد أزمة كورونا

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، "ضرورة أن تستخلص أوروبا العبر من أزمة وباء كورونا ولزوم ضمان "استقلاليتها الاستراتيجية" في قطاعات أساسية مثل صناعة الأدوية، فمن غير الطبيعي أن أوروبا لا تنتج إطلاقا الباراسيتامول وأن الصين تنتج 80% من حاجات العالم من المضادات الحيوية".
ولفت بوريل الى انه "حتى الآن كنا نظن أن مكان صناعة المنتجات غير مهم وأن سوقا عالمية ستزود الجميع في أي وقت وفي أي مكان، لكن تبين خلال فترة أزمة أن هذا الاعتقاد غير صحيح".
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