الصحة العالمية: جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا

أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "​فيروس كورونا​ المستجد سيتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه"، داعية إلى "إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.