الخارجية الصينية: بومبيو لا يمكنه تقديم أدلة تربط بين كورونا ومختبر صيني

أعلنت وزارة الخارجية ​الصين​ية، أن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ "لا يمكنه تقديم أدلة عن تسرب ​فيروس كورونا​ المستجد من مختبر صيني، لأنه لا يملكها، وهذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".

هذا وأعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ​ووهان​، معتبرا أن "انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها، أو رغبتها في حدوث ذلك، إلا أن ​الاستخبارات الأميركية​ نفسها و​منظمة الصحة العالمية​ أكدتا أن هذه السلالة من كورونا لها أصل طبيعي".