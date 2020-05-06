الخارجية الصينية: بومبيو لا يمكنه تقديم أدلة تربط بين كورونا ومختبر صيني

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة عن تسرب فيروس كورونا المستجد من مختبر صيني، لأنه لا يملكها، وهذا الأمر يجب أن يناقشه العلماء وخبراء الطب، وليس رجال السياسة، الذين يكذبون لخدمة مصالحهم المحلية".
هذا وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن "انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها، أو رغبتها في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأميركية نفسها ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن هذه السلالة من كورونا لها أصل طبيعي".
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