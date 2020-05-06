أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "تركيا تلقت طلبات مساعدة من ثلثي دول العالم، وهذا الأمر يدل على أنها مصدر موثوق، ولغاية اليوم تقدمت 128 دولة بطلب مساعدة إلى تركيا للحصول على مستلزمات طبية على شكل منح أو تصريح للتصدير من اجل مواجهة الكورونا، ولبّينا نصف هذه الطلبات تقريبا".
ولفت أوغلو إلى أن "تركيا تشارك مع كافة دول العالم خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع مواطنيها دون أي تمييز، في الوقت الذي تضع فيه العديد من البلدان شروطا للعلاج"، موضحاً أن "منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي والدول الأخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة، تشير إلى تركيا كدولة نموذجية في هذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية: 128 دولة طلبت منا مستلزمات طبية لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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