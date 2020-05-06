خفر السواحل الليبي يحتجز 25 بحارا تونسياً بسبب اجتيازهم المياه الإقليمية دون إذن

أعلن رئيس الاتحاد المحلي للزراعة و​الصيد​ البحري في محافظة صفاقس جنوبي عبد الرزاق كريشان، ان "​خفر السواحل الليبي​ أقدم على احتجاز مركبيْ صيد تونسيين، واقتادهما إلى ميناء الزاوية بدعوى اجتيازهما ​المياه​ الإقليمية الليبية دون إذن مسبق".

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق ​الإنسان​ مصطفى عبد الكبير، أن البحارة الذين كانوا على متن مركبي الصيد، الذين تم اقتيادهما من قبل خفر سواحل مدينة الزاوية الليبية في حالة جيدة و آمنة، مشيرا إلى أن ​تقارير​ خفر السواحل الليبية تفيد بأن المركبين قاما بإجتياز المياه الإقليمية الليبية.