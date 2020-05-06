أعلن رئيس الاتحاد المحلي للزراعة والصيد البحري في محافظة صفاقس جنوبي عبد الرزاق كريشان، ان "خفر السواحل الليبي أقدم على احتجاز مركبيْ صيد تونسيين، واقتادهما إلى ميناء الزاوية بدعوى اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن البحارة الذين كانوا على متن مركبي الصيد، الذين تم اقتيادهما من قبل خفر سواحل مدينة الزاوية الليبية في حالة جيدة و آمنة، مشيرا إلى أن تقارير خفر السواحل الليبية تفيد بأن المركبين قاما بإجتياز المياه الإقليمية الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل الليبي يحتجز 25 بحارا تونسياً بسبب اجتيازهم المياه الإقليمية دون إذن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.