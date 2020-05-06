السفير الأمريكي في إسرائيل: مستعدون للاعتراف بضم تل أبيب أجزاء من الضفة

أعرب ​السفير الأميركي​ لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​، ان "​الولايات المتحدة​ مستعدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على غور ​الأردن​ والمستوطنات العبرية في الضفة إذا قررت ​تل أبيب​ المضي قدما في خططها لضم هذه المناطق في الأسابيع القادمة".

وطرح فريدمان ثلاثة شروط لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على المناطق المخصص لها بموجب خطة ​السلام​ الأميركية، وهي إتمام لجنة أميركية-إسرائيلية مشتركة بدأت عملها في شباط عملية رسم خرائط الضم، وتجميد إسرائيل توسيع نطاق استيطانها في المناطق غير المخصصة لها ضمن منطقة "ج" في ​الضفة الغربية​، وكذلك موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التفاوض مع ​الفلسطينيين​ على أساس الخطة الأميركية.