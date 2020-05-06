شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. سوء الأحوال الجوية بالدوحة يطيح بمستشفى ميدانى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي فيديوجراف حول واقعة فساد حدثت خلال الأيام الماضية فى الدوحة بعد انهيار المستشفى الميدانى الخاصة بعلاج فيروس كورونا التى تكلف إنشاؤها ما يزيد على الـ120 مليون ريال بسبب سوء الأحوال الجوية.

‏وأشار الفيديوجراف إلى أنه بعد أقل من 3 أسابيع على احتفال الإعلام القطري ببناء المستشفى الميدانى في وقت قياسي فإن إهمال نظام ‎تميم حول المستشفى الميداني إلى مقبرة وأهدر دماء القطريين بلا عائد.

ولفت الفيديوجراف إلى التضارب بين رواية النظام القطرى عن المصابين وروايات شهود العيان الذين ذكروا أن أعداد المصابين تجاوزت المئات بينما اكتفت وزارة الصحة القطرية بذكر أن أعداد المصابين لم تتجاوز الـ٢٧ مصابًا.

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وذكر الفيديوجراف أن النظام القطرى حاول تدارك أزمة كورونا التى واجه فيها إخفاق واضح بإنشاء المستشفى الميدانى التى تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا فى قطر الـ16 ألفا، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية فى وقت سابق عبر حسابها على تويتر، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالى إلى 15.551 حالة وأشارت إلى أن عدد الحالات التى تماثلت للشفاء بلغت 130 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 1664 حالة، بينما استقر عدد الوفيات منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد إلى 12 حالة فقط، منوهة بفحص 104435 حالة، منها 2707 حالة خلال 24 ساعة.