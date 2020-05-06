شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بضم المراكز البحثية تحت مظلة كيان واحد يتبع التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة ضم كافة المراكز البحثية التى تعمل فى مصر تحت مظلة كيان واحد يتبع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتة إلى أن البحث العلمى هو رأس الهرم ولابد من الاهتمام به خلال الفترة الحالية والفترات القادمة أيضا.

وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان عن إمكانية إتاحة الكمامات التى يتم إنتاجها فى المستشفيات الجامعية للجمهور، قائلة: "المستشفى الجامعى بطنطا خصصت خط إنتاج للكمامات، فهل من الممكن أن يتم طرح تلك الكمامات للجمهور لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين".

ومن ناحيته كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل جهود إنتاج الكمامات، موضحا أن الإنتاج يكفى المستشفى الجامعي فقط، وأن هناك خط إنتاج بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبكميات تصل إلى 25 ألف كمامة فى الأسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي والبحث العلمى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.