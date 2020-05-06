شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يطلب دعم 2.5 مليار جنيه لمواجهة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور حسام عبد الغفار، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بدعم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، ومليار جنيه للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

وأوضح عبد الغفار، أنه يتم إجراء مراجعة شديدة للمستشفيات الجامعية ةما يصلح منها لأن يُصبح مستشفى للعزل، فضلا عن الاهتمام بحماية ووقاية الأطقم الطبية، لافتا إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تبين وجود نقص كبير فى الصيانة، ما يتطلب دعم الباب السادس من موازنة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإجراء عمليات التطوير والإحلال والتجديد وتجهيز المستشفيات.

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واستعرض عبد الغفار الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب المستشفيات الجامعية للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تتم توعية المريض بالإجراءات الواجب اتخاذها قبل تحليل الفيروس وبعده، لافتا إلى أنه يتم توزيع إرشادات لمرحلة ما بعد التحليل وصولا إلي التعرف على النتيجة سواء كانت إيجابية أم سلبية خاصة للمريض الذى لا يظهر عليه أعراض، قائلا: "لا يمكن أن تكون المسافة الزمنية بين التحليل و النتيجة "صفر" والأمر يحتاج مزيد من الإجراءات الاحترازية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي والبحث العلمى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021.