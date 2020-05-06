شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ندرس دمج بعض مراكز محو الأمية لترشيد النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد النفقات، موضحا أنه يتم دراسة دمج بعض مراكز محو الأمية، وذلك ردا على ما طرحته النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث لفتت النائبة إلى أن مراكز محو الأمية ليس لها أى مردودا إيجابيا، مشيرة إلى أن مركز محو الأمية تُحمل الدولة نفقات فقط ولا يوجد منها أى عائد، مطالبة بإعادة النظر فى استمرار تلك المراكز.

كما أشادت النائبة ميرفت ألكسان بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر وتطويرها، مُوجهة التحية لكافة القائمين على العمل بالوزارة وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لافتة إلى أنه أصر على استكمال مسيرة التطوير على الرغم من الهجوم الشديد الذى طاله من كل صوب وحدب، مؤكدة أنه لولا تطوير المنظومة واتخاذ تلك الخطوات الشجاعة لما تمكنت الدولة من إنقاذ العام الدراسى.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.