الشوبي: تطور الصناعة الدرامية يستلزم جيشا من المختصين في علوم إنسانية

قدم الفنان، محمد الشوبي، وجهة نظره حول الانتاجات الدرامية، مشيرا إلى أن تطور سيناريوهاتها يستوجب إشراك مختصين في علوم إنسانية مختلفة.

وقال الشوبي، في تدوينة فايسبوكية، نشرها، أمس الثلاثاء، إنه وجب على شركات الإنتاج اللجوء إلى مختصين في مختلف العلوم الإنسانية لاستشارتهم، وهو ما ينعكس إيجابا على كتابة السيناريو، والإخراج، والإنتاج، ويمّكن من بلوغ مرتبة الصناعة التلفزيونية.

ودون الممثل البارز: “ملي كتتبنى شركات الإنتاج الدرامي شي سيناريو، كيكونو عندها مختصين فعلم الإجتماع، وفعلم النفس، وفعلم الإقتصاد، وفعلم التاريخ، والفقه الديني والشرعي والقانوني، وفعلم الإجرام، وففن العيش، والعمارة، والطبخ، والتزيين واللباس والإيتيكيت، أو على الأقل طاقم العمل يستشير الخبراء فهاد الشي وكيخلصوهم على خدمتهم غادي تتطور عندنا كتابة السيناريوهات والإخراج و الإنتاج”.

وأضاف الشوبي: “من هنا تبدأ الصناعة التلفزيونية عندما يضم الجنريك أسماء هذا الجيش العلمي”.

ويعتبر الشوبي من أكثر الفنانين تفاعلا مع الأعمال الفنية، والأحداث المجتمعية السياسية على فايسبوك، ويعبر دائما عن موقفه بكل صراحة.