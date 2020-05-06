شركات الطيران العالمية “تلعب” ورقة الحجوزات للحفاظ على نظامها المعلوماتي بسبب “كورونا”

لجأت شركات الطيران العالمية إلى لعب ورقة الحجوزات على مواقعها الالكترونية لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وكشف مصدر مطلع أن العديد من شركات النقل العالمية استأنفت عملية بيع تذاكر الطيران رغم توقيف مجموعة من أنشطة المطارات العالمية، بينها المطارات المغربية، وذلك مخافة تكبدها لخسائر إضافية.
وشدد المصدر ذاته على كون شركات الطيران العالمية ملزمة أمام منظمة الطيران المدني الدولي “OACI” بتشغيل الخطوط التي تستغلها، وفي حال تخطي آجال تحددها المنظمة يتم سحب ترخيص الخطوط من الشركات.
وأوضح المصدر ذاته أن الشركات عمدت إلى بيع التذاكر عبر مواقعها الالكترونية حتى يتسنى لها الحفاظ على رخصها ثم تقوم، في المرحلة الثانية، بإرجاع المبالغ المستخلصة إلى أصحابها بدعوى أن البلدان المستقبلة لم ترخص للشركات باستغلال أجوائها بسبب إغلاق حدودها.
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