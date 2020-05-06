غزة: تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع المحاصر.

وأوضح القدرة في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن الإصابات الجديدة تعود لثلاث حالات "من المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي".

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 20، فيما تعافى 12 منهم، وبقيت خمس حالات في مركز العزل الطبي بمعبر رفح، بالإضافة إلى الحالات الثلاثة التي تم الإعلان عنها اليوم.

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ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 546 شخصا، بينهم 20 حالة في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها رام الله)، قد أعلنت الأربعاء، تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.

وأوضحت وزير الصحة، مي كيلة، في بيان صحافي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة ومن ضمنها القدس، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.