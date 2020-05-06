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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال بوتين عن تفشي كورونا؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه لا ينبغي التسرع في رفع القيود المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بوتين، في تصريح له اليوم الأربعاء خلال اجتماع افتراضي مع الحكومة حول سير تفشي فيروس كورونا في البلاد، أن أي قرار يخص إجراءات العزل والطرق الوقائية يتم بناء على قرارات العلماء والمختصين.
وقال الرئيس الروسي: "قبل بدء اجتماعنا اليوم أود أن أنقل إليكم أطيب التمنيات والتحية من ميخائيل ميشوستين. هو يتعافى وكل شيء يجري على ما يرام".
واحتلت روسيا اليوم الأربعاء المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى تسجيل 10 آلاف و559 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 165 ألفا و929 إصابة، وبذلك تتقدم روسيا على ألمانيا لتصبح خامس أكثر الدول تضررا في أوروبا والسادسة في العالم.
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