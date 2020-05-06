شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. بدء حملة الرش الضبابي لمكافحة الحشرات في شبوة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 بدأت بمدينة عتق محافظة شبوة ،اليوم، حملة الرش الضبابي لمكافحة الحشرات والتي تنفذها صحة البيئة بالمحافظة بدعم من السلطة المحلية.

واوضح مدير أدارة البلديات وصحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس نبيل عيسى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بان الحملة تأتي في اطار الخطة السنوية المزمنة لمكافحة الحشرات والصراصير والقوارض عقب الإمطار التي شهدتها مؤخراً المحافظة..مؤكداً اهمية الحملة ومساهمتها الفاعلة في حماية المواطنين من الامراض الوبائية التي ينقلها البعوض.

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