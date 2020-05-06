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حريق هائل في مصنع للطلاء بالعاصمة التركية أنقرة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في مصنع للطلاء بالعاصمة التركية أنقرة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

اندلع، الأربعاء، حريق هائل في مصنع للطلاء بالعاصمة التركية أنقرة.

 

ووفقا للعين،ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية الحكومية، أن الحريق اندلع بمنطقة "قهرمان كازان" في العاصمة.

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وأضافت الصحيفة أن أعمدة الدخان غطت المكان بسبب كثافة النيران المشتعلة في المصنع، مشيرة إلى أنه لم يعرف بعد السبب في اندلاع الحريق.

 

وذكرت كذلك أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت لمكان الحريق، وأن الجهات المعنية بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

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