أمريكا ترحب بتصنيف ألمانيا "حزب الله" كمنظمة إرهابية

الأربعاء 6 مايو 2020

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، بتصنيف ألمانيا لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى محاصرة نفوذ إيران الإرهابي في المنطقة.



وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركات تتعامل مع إيران، مطالبا جميع الشركات التأكد أنها لا تتعامل مع منظمات تخص مليشيا الحرس الثوري.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده طالبت الإيراني بضرورة سحب مليشياتهم من سوريا.

Advertisements

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن بلاده ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها.

التصريح جاء بعد ساعات من غارات استهدفت القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها، ما أسفر عن مقتل 14 مقاتلا.

وقال الوزير في لقاء تلفزيوني إن "إيران لا شأن لها في سوريا، ولن نتوقف قبل أن يغادروا سوريا".