شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل 3 إصابات بكورنا في لحج وحالة في عدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا تسجيل أول (3) حالات إصابة مؤكدة بفيروس #كورونا المستجد في محافظة #لحج، بينها حالة وفاة.

كما أكدت اللجنة اليوم عبر حسابها على تويتر تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في #عدن. Advertisements وأعلنت اللجنة عن وفاة إحدى حالتي الإصابة المؤكدة سابقاً في محافظة #تعز. وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (25) حالة بينها (5) وفيات.

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